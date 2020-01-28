Сенсационное заявление по делу перевала Дятлова

Гибель тургруппы Дятлова до сих пор является одной из самых загадочных трагедий. Накануне интернет-журналист Валентин Дегтерев шокировал общественность неожиданным заявлением по этому делу.

Уральский исследователь-энтузиаст на протяжении долгого времени внимательно изучал ряд снимков, описание которых отражено в официальных материалах расследования. В результате он заявил о фальсификации улик в деле о гибели туристов на перевале Дятлова.

Дегтерев решил уделить внимание не людям, запечатленным на фото, а инвентарю. "Место ночлега представляет собой площадку, выровненную от снега, на дне которой уложены восемь пар лыж. На фотографии самой палатки только две лыжи. На других снимках палатка убрана, а вещи и лыжи из-под нее расставлены. И вот тут нас ждет сюрприз", – заявил Валентин.

По его словам, на фото лыжи и палки стоят так же, как и на сделанном участниками группы Дятлова в момент подготовки к ночлегу снимке. Дегтерев отметил, что пара широких лыж, палка и рюкзак с валенками стоят в том же самом месте. Но в мешке валенок уже нет, сообщает Пятый канал.

"Палатки на склоне горы никогда не было. Фотография с рытьем ямы была сделана на фотоаппарат группы, это очевидно. Но сделали ее не дятловцы. Да и на снимках были не они. Вот тут-то на них и было совершено нападение. Те, кто переносил палатку, попросту покрыли уголовное преступление", – резюмировал исследователь.

