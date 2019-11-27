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Общество

Найдены новые следы в истории перевала Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
С момента трагедии на перевале Дятлова прошло уже более полувека. Тем не менее ученые продолжают искать ответы на необъяснимые вещи.
прочитано 609 раз

Автор книги "Тайна перевала Дятлова" Николай Андреев заявил, что в этой истории не обошлось без мистики. Такой вывод он сделал после того, как провел собственное расследование. Для этому пришлось пройти весь путь туристов-дятловцев.

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Писатель установил, что на склоне, по которому в одних носках бежали молодые люди, много острых камней и почти отсутствует снег, который мог бы их припорошить. Соответственно, там просто невозможно передвигаться без обуви.

Андреева смутил и тот факт, что студенты с серьезными травмами смогли преодолеть глубокий, занесенный снегом овраг. Без снегоступов слишком велик риск провалиться по пояс. 

"Так не должно было быть. Не должно, но случилось. Мистика", – утверждает автор книги. 

По мнению Николая, дятловцы от чего-то бежали. От того, что угрожало их жизни. Также он не исключает, что причиной гибели молодых людей стали разборки внутри группы.

27 ноября 2019, 10:34

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Фока
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