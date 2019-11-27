Найдены новые следы в истории перевала Дятлова

Автор книги "Тайна перевала Дятлова" Николай Андреев заявил, что в этой истории не обошлось без мистики. Такой вывод он сделал после того, как провел собственное расследование. Для этому пришлось пройти весь путь туристов-дятловцев.
Писатель установил, что на склоне, по которому в одних носках бежали молодые люди, много острых камней и почти отсутствует снег, который мог бы их припорошить. Соответственно, там просто невозможно передвигаться без обуви.
Андреева смутил и тот факт, что студенты с серьезными травмами смогли преодолеть глубокий, занесенный снегом овраг. Без снегоступов слишком велик риск провалиться по пояс.
"Так не должно было быть. Не должно, но случилось. Мистика", – утверждает автор книги.
По мнению Николая, дятловцы от чего-то бежали. От того, что угрожало их жизни. Также он не исключает, что причиной гибели молодых людей стали разборки внутри группы.
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