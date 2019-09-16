Обнаружена ужасающая находка на перевале Дятлова

Снимок с места гибели туристической группы Игоря Дятлова хранился у Дегтярева около двух лет. Однако новую интересную деталь он заметил только на днях.
На фото под ногами следователя лежит запорошенный снегом предмет. По мнению специалиста, он напоминает одетого в штормовку человека, передает РИА ФАН. Рядом с "лишним" трупом лежит открытый мешок. Дегтярев считает, что он похож на рюкзак.
Примечательно, что на фото присутствует любопытная деталь. Дегтярев полагает, что на ветвях дерева висит обрядовая кукла иттарма или небольшой идол народности манси. Так, представители северных народов после смерти человека делали куклы, которые сначала хранили дома, а затем оставляли в лесу.
По словам Игоря Дегтярева, кадра, где присутствует "лишний труп" и кукла, нет в материалах дела о гибели туристов на перевале Дятлова. Он сомневается, что по факту смерти найденного на фото человека было возбуждено дело.
Напомним, туристическая группа Дятлова пропала в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области в начале 1959 года. Гибель девяти человек была окутана загадками. Делом перевала Дятлова занимается Генеральная прокуратура России.
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