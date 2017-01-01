Значение имени Елена

Одно из самых популярных в России женских имен в переводе с древнегреческого означает "избранная", "светлая". И девушка, которую зовут Лена, Леночка, Алена, Аленушка, как правило, полностью соответствует этому описанию.

Обладательница этого красивого и нежного имени отличается доверчивостью и мягкостью. При этом Лена невероятно обаятельна и и слегка кокетлива.

Маленькая Леночка растет спокойным и ласковым ребенком. Девочка с таким именем особенно нуждается в родительской ласке и домашнем тепле. Она очень любит сказки. Елена с детства живет в вымышленном мире принцесс и пажей, в воображаемых дворцах среди пышных нарядов и драгоценностей.

Лена нетороплива и даже немного ленива – любит оставлять дела "на потом". Тем не менее, в школе учится хорошо, этому способствуют ее отличная память и богатая фантазия.

Елена очень впечатлительна. Порой девушка с таким именем слишком возбудима и капризна. Это одновременно является и ее слабостью, и очарованием.

Елена способна проявлять сочувствие и сострадание к человеку, который нуждается в помощи. Она готова даже принести себя в жертву. Примечательно, что среди друзей Елены больше мужчин. А вот с женщинами отношения складываются непросто, поэтому подруг у нее почти нет.

К тому же Лена с трудом прощает обиды, и будьте уверены – нанесенных ей оскорблений она не забудет. Леночка не потерпит обмана, а своего обидчика умеет наказать, проявив при этом незаурядную изобретательность.

Так, телеведущая Елена Летучая и съемочная группа программы "Ревизорро" создали настоящий прецедент – недавно суд в Салехарде вынес суровый приговор обидчикам Елены. Впервые в нашей стране люди осуждены за то, что пытались помешать работе журналистов.

Напомним, Елена Летучая вместе со съемочной группой нанесла визит в кафе "Виктория" в Салехарде. Сотрудники заведения сначала в ультимативной форме запретили снимать внутри помещения, а затем и вовсе накинулись на команду "Ревизорро" с кулаками.

В результате пострадал оператор, была повреждена съемочная аппаратура. А ведущей программы после этого инцидента пришлось лечиться от нервного срыва в одной из клиник Москвы. Последовавшее за этими событиями решение суда показало: всем потенциальным обидчикам Летучей следует быть осмотрительными и сдерживать свою агрессию.

А мы неугомонные все снимаем #ревизорро ���� Видео опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Дек 17 2016 в 6:21 PST

Елена не робеет при опасности. Но ее основной враг – лень, а борьба с этим пороком -двигатель ее жизненной энергии. При этом она доверчива и добра и доверчива. Узнав, что кто-то нуждается в помощи, Лена готова сделать многое, но вскоре забывает о своих же эмоциях – ее запала хватает ненадолго.

Елена очень любопытна, но чужие секреты держать не может. В случае необходимости она готова пойти на компромисс со своей совестью. Чужой успех ее задевает, и служит катализатором ее собственных амбиций.

Воскресенье �� Фото опубликовано Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Дек 18 2016 в 4:12 PST

Обладательница этого имени очень влюбчива, но, отыскав своего единственного, не щадит себя в искренней любви. В отношениях с мужчинами Лена бескорыстна. В любви высвобождаются ее внутренние силы. Ради глубокого чувства она может пойти на жертвы, но ждет такого же такого же отношения к себе.

Расставаясь с партнером, Елена способна полностью прекратить общение с "бывшим". При этом поступает так она из гуманных соображений. Лена искренне полагает, что нельзя "рубить собаке хвост по кусочку", предпочитая действовать решительно.

Поклонники певицы Алены Апиной были уверены, что в семье их любимицы царит полная идиллия. Супружеский союз Апиной и ее продюсера Александра Иратова считался идеальным. И когда после 20 лет брака артистка заявила о разводе, столь неожиданное известие буквально шокировало ее фанатов.

Алена опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой они с мужем запечатлены во время отдыха. Разорванный пополам снимок означал лишь одно: избежать расставания супругам уже не удастся. Апина посвятила теме разрыва с мужем целый пост, в котором подробно объяснила, что именно заставило ее решиться на такой шаг.

"ДА. Я ПОДАЮ НА РАЗВОД. Этот период моей жизни завершается. Он был очень большой и для многих из вас очень красивым. Но жизнь гораздо мудрее многих из нас", – заявила звезда.

У нас с Александром нет никаких разлучников и нет никакой большой глобальной причины для этого шага. Просто пришло время. Спасибо вам всем за участие и волнение. И постарайтесь поменьше это обсуждать. Сегодня самое главное – это поменьше доставить проблем нашей дочери. Все остальное не изменить. Да и жизнь на этом не кончается.



Елена очень ревнива. Правда, в этом она за что не признается даже самой себе, так как считает себя выше столь низменных, по ее мнению, проявлений чувств.

Несмотря на то, что женщина с таким по именем внимательная и заботливая мать, семья не поглощает ее целиком. И хотя Лена не беспокоится об обязательном обеде, уборке, стирке, тем не менее, она всегда постарается создать в семье атмосферу покоя и мира.

С юных лет Леночку влечет работа в творческой сфере. У нее много талантов, она с одинаковым успехом может быть актрисой, музыкантом, художницей, певицей, манекенщицей.

Актриса Елена Проклова определилась с выбором своей профессии очень рано. После премьеры фильма "Звонят, откройте дверь!" 12-летняя школьница , сыгравшая в картине главную роль, проснулась знаменитой. Вместе с дебютанткой Леной Прокловой в фильме снимались уже известные актеры – Ролан Быков, Люсьена Овчинникова, Сергей Никоненко.

На талантливую девочку обратили внимание и другие режиссеры. Школьница снялась в нескольких замечательных картинах – "Снежная королева", "Переходный возраст", "Гори, гори, моя звезда". Закончив экстерном 9-й и 10-й классы, девушка поступила на актерский факультет Школы-студии при МХАТ.





Елена легко находит общий язык с самыми разными людьми. Работа увлекает Лену, но она слишком независима, поэтому не выносит жесткого распорядка дня. Елена с развитым интеллектом и высоким культурным уровнем может увлечься философией, религией, изучением культуры какой-нибудь страны.

В финансовых делах Елене сопутствует удача. Однако она не придает деньгам большого значения. И хотя в быту Лена может обходиться самым необходимым, тем не менее, порой она проявляет разорительную щедрость и даже расточительность.

Воскресенье �� Фото опубликовано Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Дек 18 2016 в 4:12 PST

По мнению астрологов, для Елены удачным будет брак имени с Андреем, Богданом, Владимиром, Дмитрием, Игнатом, Игорем, Кириллом, Михаилом, Романом, Святославом, Ярославом. Сложности могут возникнуть в отношениях с Александром, Анатолием, Василием, Захаром, Степаном.

У Елены крепкий иммунитет, поэтому она редко болеет. Однако у нее есть склонность к заболеванию почек, поэтому ей необходимо наблюдаться у уролога.

