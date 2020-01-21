Синоптики назвали ситуацию с погодой в России экстремальной

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплыми в стране будут по меньшей мере ближайшие десять дней. Температура воздуха существенно превысит климатическую норму, передает телеканал "360".

Синоптик назвал эту ситуацию экстремальной по продолжительности. Подобное зафиксировано впервые в истории. Эксперт отметил, что период с 1 декабря по 15 января в 2006-2007 годах был еще теплее, но не таким долгим. Согласно прогнозам, в азиатской части страны температура превысит норму на 20 градусов, в европейской – на 12.



