Синоптики назвали ситуацию с погодой в России экстремальной

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплыми в стране будут по меньшей мере ближайшие десять дней. Температура воздуха существенно превысит климатическую норму, передает телеканал "360".
Синоптик назвал эту ситуацию экстремальной по продолжительности. Подобное зафиксировано впервые в истории. Эксперт отметил, что период с 1 декабря по 15 января в 2006-2007 годах был еще теплее, но не таким долгим. Согласно прогнозам, в азиатской части страны температура превысит норму на 20 градусов, в европейской – на 12.
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