Жена датского миллионера жестоко избила украинца (видео)

Конфликт произошел в рамках съемки программы "Міняю жінку", где участники обмениваются супругами и какое-то время живут вместе. Нескольких дней с лихвой хватило, чтобы у двух героев возникли друг к другу взаимные претензии.
Так, как сообщает Life, Дарья обвинила "временного супруга" в том, что он и жена Карина не умеют экономить, а все время только транжирят деньги. Поговаривают, что импровизированная пара и до этого много скандалила, так что неудивителен факт того, что накопленное напряжение в конечном итоге выплеснулось.
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