Самый богатый человек в мире развелся с женой

Руководитель американской компании Amazon Джефф Безос расторг брак с женой Маккензи. Документ о разводе подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон. Об этом сообщает зарубежная газета The Seattle Times.
Как передает "Интерфакс", в результате Маккензи получила около 19,7 миллиона акций Amazon, что означает около 38,3 миллиарда долларов активов. Таким образом, женщина заняла 22-ую позицию в списке миллиардеров Bloomberg.
Напомним, бизнесмен Джефф Безос второй год подряд лидирует в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Состояние предпринимателя оценивается в 131 миллиард долларов.
Яркие подробности случившегося
Пользователи массово отписываются
"Родители" КВН выиграют суд, уверены истцы
Артистка выглядит великолепно
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Где в России не хотят работать?????
Сказал, что отвратительно готовлю
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Кого выбрать?
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Секс с чернокожим
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Подруга отбила моего парня
Не хочу работать, а муж заставляет
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Привидение
Не дает мне денег
13 лет не слушается совсем
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Как перестать выносить мозг?
Жирная и страшная
Не получается забеременеть
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.