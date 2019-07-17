Знаменитый певец умер в возрасте 66 лет от рака

Южноафриканский музыкант британского происхождения Джонни Клегг ушел из жизни в возрасте 66 лет. Печальную новость сообщил менеджер артиста. Певец долгое время боролся с онкологическим заболеванием, уточняет НСН.
В творчестве Джонни Клегга сочетались африканские и европейские мотивы. В 1993 году певец был номинирован на премию Grammy за лучший альбом, передает ТАСС.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Сняла трусы в метро!
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Как назвать собаку?
Обязательно ли играть свадьбу?
Рим или Париж?
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
От сигарет толстеют?
Психологический тест
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Ребенок постоянно обзывается
Заставляет худеть
Висит кожа после похудения
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Гелендваген
Главное деньги, все можно купить
Зависть?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Ненавижу подругу
Ребенку 3 года, что дарить?
Внешность ухудшается после родов