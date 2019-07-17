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Общество

Знаменитый певец умер в возрасте 66 лет от рака

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Южноафриканский музыкант британского происхождения Джонни Клегг ушел из жизни в возрасте 66 лет. Печальную новость сообщил менеджер артиста. Певец долгое время боролся с онкологическим заболеванием, уточняет НСН.

В творчестве Джонни Клегга сочетались африканские и европейские мотивы. В 1993 году певец был номинирован на премию Grammy за лучший альбом, передает ТАСС.

Автор: 17 июля 2019, 13:43

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