В городах появятся граффити победителей конкурса "Молодой Гвардии"
Соревнование талантливых художников будет проходить до 30
октября. Участники продемонстрируют свое мастерство в нескольких
номинациях: "Символ страны и регионов", граффити, посвященные
известным людям и Героям Отечества, пропаганда здорового образа жизни, работы в
формате 3D-рисунков, экологическая и свободная темы.
Выразить свои творческие способности в рисунке можно практически на любую тему. Главное, чтобы содержание работы соответствовало моральным и этическим нормам.
Конкурс нацелен на поддержку талантливой молодежи, отметил глава координационного совета МГЕР Денис Давыдов. Он подчеркнул, что во всем мире граффити признано уличным искусством, но часто бывает, что рисунки в неположенных местах и даже согласованные красивые работы закрашиваются коммунальными службами через какое-то время.
"Благодаря конкурсу #СтеныСмыслов мы хотим предоставить молодому поколению площадку для выражения своего творческого потенциала. Самое главное, все работы должны отражать социальные проблемы общества и яркие идеи, смыслы для их решения", – пояснил Давыдов.
При этом он сообщил, что молодые депутаты в региональных парламентах намерены добиваться упрощения порядка получения разрешения на нанесение граффити на фасады зданий.
"Молодая Гвардия" – всероссийская общественно-политическая молодежная организация "Единой России". Создана 16 ноября 2005 года. Является стартовой площадкой для молодых людей, желающих вступить в партию и заниматься политической деятельностью.
По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака", "Молодая Гвардия" – это кадровый резерв и политическое будущее партии.
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