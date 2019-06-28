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Общество

В городах появятся граффити победителей конкурса "Молодой Гвардии"

Фото: vk.com/vmgere
Художественные работы победителей конкурса #СтеныСмыслов появятся на фасадах зданий в пилотных регионах. В приоритете – туристические и курортные города. Масштабный конкурс в четверг, 27 июня, запустила "Молодая Гвардия Единой России". 
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Соревнование талантливых художников будет проходить до 30 октября. Участники продемонстрируют свое мастерство в нескольких номинациях: "Символ страны и регионов", граффити, посвященные известным людям и Героям Отечества, пропаганда здорового образа жизни, работы в формате 3D-рисунков, экологическая и свободная темы.

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Выразить свои творческие способности в рисунке можно практически на любую тему. Главное, чтобы содержание работы соответствовало моральным и этическим нормам.

Конкурс нацелен на поддержку талантливой молодежи, отметил глава координационного совета МГЕР Денис Давыдов. Он подчеркнул, что во всем мире граффити признано уличным искусством, но часто бывает, что рисунки в неположенных местах и даже согласованные красивые работы закрашиваются коммунальными службами через какое-то время.

"Благодаря конкурсу #СтеныСмыслов мы хотим предоставить молодому поколению площадку для выражения своего творческого потенциала. Самое главное, все работы должны отражать социальные проблемы общества и яркие идеи, смыслы для их решения", – пояснил Давыдов.

При этом он сообщил, что молодые депутаты в региональных парламентах намерены добиваться упрощения порядка получения разрешения на нанесение граффити на фасады зданий.

"Молодая Гвардия" – всероссийская общественно-политическая молодежная организация "Единой России". Создана 16 ноября 2005 года. Является стартовой площадкой для молодых людей, желающих вступить в партию и заниматься политической деятельностью.

По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака", "Молодая Гвардия" – это кадровый резерв и политическое будущее партии.

Автор: Иван Поляков28 июня 2019, 16:19

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