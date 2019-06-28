Столичные аэропорты задержали десятки рейсов из-за непогоды

В пятницу, 28 июня, столичные аэропорты задержали более 70 рейсов из-за тумана. Согласно прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится в Москве еще на несколько дней.
Накануне МЧС объявило экстренное предупреждение. Горожанам рекомендуют без необходимости не выходить из дома или пользоваться метро. Водителям следует соблюдать дистанцию на дороге и не парковаться возле деревьев и шатких конструкций, передает Пятый канал.
По предварительной информации, из-за непогоды пострадал один человек. На юго-востоке Москвы на женщину упала крупная ветка, пострадавшая доставлена в больницу.
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