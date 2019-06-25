Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции
На заседании совета Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов пожаловался на участившиеся случаи нападений на сборщиков подписей за кандидатов на выборы в столичный парламент, фиксировавшиеся ранее. "Сейчас идет активная фаза сбора, до 5 июля осталось всего ничего", – объяснил он.
Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами добавил, что направил главе городской полиции Олегу Баранову письмо с просьбой обеспечить работающим на стационарных пунктах сборщикам подписей безопасность. Эту инициативу, отметил он, поддержал и мэр Москвы Сергей Собянин.
"Олег Анатольевич действительно выделил специальные стационарные посты, и я получаю фотографии с постов, где стоят полицейские", – отметил Венедиктов. Он подчеркнул, что за прошедшие два дня – 23 и 24 июня – не было зафиксировано ни одного нападения.
Главред "Эха Москвы" уточнил, что дополнительная охрана была выделена тем кандидатам, которые направили соответствующий письменный запрос. Он подчеркнул, что в письме необходимо также указать конкретный адрес, куда требуется установить полицейский пост.
"Мы взаимодействуем с полицией и мэром города по этому вопросу, и удается, пока во всяком случае, обеспечивать безопасность", – добавил Венедиктов.
Напомним, Единый день голосования в России состоится 8 сентября 2019 года. Москвичам предстоит выбрать себе городской парламент.
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