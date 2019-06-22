Все аттракционы в столице проверят
В связи с остановкой аттракциона в парке "Сокольники", из-за чего дети получили травмы, столичные власти поручили ОАТИ вместе со службами департамента культуры провести полную внеплановую проверку всех городских аттракционов, отметили в пресс-службе. Там уточнили, что мероприятия будут проводиться в течение двух суток.
При этом проверяться будет не только техническое состояние аттракционов. Пристальное внимание уделят и организационно-разрешительной документации.
Ранее детали происшествия рассказали в пресс-службе парка "Сокольники". На аттракционе "Колобок" сломался болт оси крепления кабины. Во время эвакуации персонал нарушил технику безопасности, что привело к травмам у трех детей.
Как сообщили в московском департаменте здравоохранения, двое ребят госпитализировали в травмпункт, один находится в детской больнице. Их жизням ничего не угрожает.
По факту произошедшего Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело.
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