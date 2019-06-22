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Общество

Зарубежные эксперты дали высокую оценку проекту "Московское долголетие"

Фото: mos.ru
Выступая на III Форуме социальных инноваций регионов, известный американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер дал высокую оценку усилиям властей по Москвы по созданию условий для активного долголетия горожан. По мнению экспертов, программа "Московское долголетие" – одна из лучших практик такого рода в мире.  
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По словам Бюттнера, он посещал парк Лужники 10 лет назад и сегодня. Раньше это место было пустым и безлюдным, но благодаря проактивному подходу и усилиям Москвы там построили велосипедную дорожку, организовали зоны отдыха, танцев, игр для молодежи. "Люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке", – цитирует путешественника ТАСС

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Приятно удивлен Бюттнер и столичным здравоохранением. Клиники стали дружелюбными к человеку, теперь это красивые места, где можно сдать анализы, измерить давление, отметил эксперт. "Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь", – сказал он.  

В свою очередь международные эксперты из США, Европы и Азии высоко оценили стартовавший в марте 2018 года проект "Московское долголетие". Сейчас в нем участвуют более 160 тысяч москвичей старших возрастов.  

Фото: mos.ru

Во время экскурсии по стенду "Парк долголетия" иностранные эксперты ознакомились с основными направлениями программы, о которых рассказал замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Филиппов. Зарубежные гости посетили уроки по английскому языку, танцам, информационным технологиям и оценили новое направление программы – театральное мастерство.  

Председатель рабочей группы открытого состава по проблемам старения ООН Мартин Гарсия Моритан назвал "Московское долголетие" "замечательным проектом, который очень важен для людей старшего поколения". Это одна из лучших практик в мире, подчеркнул он и призвал другие страны перенимать опыт Москвы.  

Фото: mos.ru

"Московское долголетие" впечатлило и основателя германского проекта "Мост поколений" Хорста Крумбаха. Эксперт признался, что поражен темпами развития проекта и тем, как много в российской столице делается для людей почтенного возраста.  

"Мы хотели бы перенимать опыт Москвы и заинтересованы в том, чтобы внедрять эффективные проекты, которые увидели сегодня на форуме", – подчеркнул Крумбах. 

В рамках III Форума социальных инноваций на ВДНХ в течение трех дней работал стенд "Парк долголетия". За эти дни для слушателей прошло 109 открытых мастер-классов, в которых приняли участие почти 1,8 тысячи человек. Около 1,5 тысячи человек прошли тест на долголетие и смогли увидеть, как будут выглядеть в старости.  

Отлично провели время и поклонники спорта. Так, на теннисном столе длился трехчасовой сет, который провела 82-летняя участница "Московского долголетия". А на пленэре посетители нарисовали более 120 картин.  

На III Форуме социальных инноваций работали около трех тысяч профессиональных участников из 85 российских регионов. В делегации субъектов Федерации вошли представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций, научные работники, эксперты. В рамках мероприятия прошло более 60 открытых лекций, встреч, дискуссий и коуч-сессий. 

Автор: Иван Поляков22 июня 2019, 11:08

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