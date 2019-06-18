Россиянам напомнили о смертельной опасности алкоголя в жару

Специалисты предупредили россиян об опасности употребления алкогольных коктейлей в жару. Спиртное ведет к нарушению процессов терморегуляции в организме, что значительно повышает риск теплового удара, пишет "Москва 24".
Главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Евгений Брюн отметил, что алкоголь может быть смертельно опасным – большинство утонувших в купальный сезон было "под градусом", пишет НСН. Кроме того, сердце под воздействием спиртного в жару работает в экстремальном режиме, добавляет "Вечерняя Москва".
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