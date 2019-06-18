Названы самые лучшие смартфоны

Эксперты Роскачества совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний провели масштабное исследование и составили рейтинг лучших смартфонов, сообщает RT. Специалисты оценили качество съемки мобильной камеры и разрешение дисплея при различных уровнях освещенности.
Возглавил топ Samsung Galaxy S10+, следом за ним идут Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В топ-10 впервые вошли новинки от Huawei – P30 и P30 Pro. А вот "яблочные" гаджеты iPhone XS Max и iPhone XS специалисты поместили на четвертую и седьмую строчки соответственно.
"Устал от такой узнаваемости", – поделился артист
Шоумен находится с супругой
Артистка приняла в семью еще одного малыша
Шоумен пропустил просьбу телеведущей мимо ушей
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Женюсь.
Загадочные обьекты
Киркоров vs Майкл Джексон
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Засорились трубы.
Веснушки это красиво?
Срочно!
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
его друзья не зовут меня на день рождения
Работа в женском коллективе
В России большой процент разводов
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Как избавиться от мышей?
Секс нежданчик
Молодой человек - бисексуал
Первые признаки диабета
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Что меняет роспись?
Навязчивая девушка
Подруга простила парню измены
Левые странички в соц сетях