Замдиректора Театра кукол им. Образцова уволили после скандала

Первого заместителя директора Театра кукол имени Образцова Юрия Шерлинга освободили от должности. Соответствующий приказ подписал глава театра Владимир Бакулев.
Поводом к увольнению стала "нездоровая обстановка", которая сложилась после назначения Юрия Шерлинга. По словам работников театра, они не раз слышали в свой адрес угрозы, запугивания и обвинения в некомпетентности, передает РИА Новости.
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