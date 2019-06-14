Россиянам запретят заводить крокодилов, лис и акул

Российские власти намерены запретить гражданам содержать дома крокодилов, лис, акул, волков, птиц киви и других диких животных. В правительстве разработали законопроект о расширении соответствующего перечня, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы исходят из соображений безопасности, прежде всего – самих владельцев. Кроме того, диким животным тяжело в непривычной среде обитания, отмечают в правительстве.
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