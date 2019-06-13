Путин отправил в отставку двух генералов МВД из-за дела Голунова

Президент России Владимир Путин распорядился уволить двух генералов МВД за расследование в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля. Речь идет о начальнике УВД по Западному административному округу столицы Андрее Пучкове и начальнике управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрии Девяткине.

На уходе со службы этих силовиков настоял глава ведомства Владимир Колокольцев. Он снял все обвинения с Ивана Голунова и сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью.