Путин отправил в отставку двух генералов МВД из-за дела Голунова

Президент России Владимир Путин распорядился уволить двух генералов МВД за расследование в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля. Речь идет о начальнике УВД по Западному административному округу столицы Андрее Пучкове и начальнике управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрии Девяткине.
На уходе со службы этих силовиков настоял глава ведомства Владимир Колокольцев. Он снял все обвинения с Ивана Голунова и сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью.
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