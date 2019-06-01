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Общество

Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме

Михаил Ходорковский. Фото: www.globallookpress.com
Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский выступил перед правозащитниками и студентами Лейденского университета в рамках организованного фондом RaamOpRusland форума. Главной темой его выступления стало положение дел в современной России.
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Рассуждая об "экономическом спаде и стагнации", опальный предприниматель возложил всю ответственность на действующую российскую власть. Однако при этом забыл упомянуть о собственном обогащении на разворовывании государственных богатств.

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Ходорковский скатился к циничному агитпропу на канале "Ешкин крот"

В свежем расследовании телеканала НТВ под названием "Кровавая империя Михаила Ходорковского" рассказано о махинациях, которые Ходорковский с подельниками проворачивали в конце 90-х годов. В частности, упоминается о том, как он дал взятку директорам ЮКОСа в размере 250 миллионов долларов, чтобы ему продали треть предприятия за сущие копейки – девять миллионов долларов.

"Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась (уже рыночная стоимость) двум миллиардам долларов. И он реально заплатил несколько сотен миллионов на счета, которые были открыты в офшорах на этих четверых топ-менеджеров ЮКОСа", – рассказал советник генпрокурора России Салават Каримов.

Говорится в расследовании и о построенном Ходорковским поселке Яблоневый сад, где влиятельный бизнесмен возвел шикарный особняк, который теперь сдает за 800 тысяч рублей в месяц. У его помощников тоже обнаружилась элитная недвижимость: предназначенный для пышных торжеств дом в георгианском стиле сдают внаем за полмиллиона рублей в день.

По данным журналистов, Ходорковский обогатился за счет незаконного обналичивания денег. Сколотив "стартовый капитал", бизнесмен с подельниками купили банк "Менатеп", куда впоследствии и выводили деньги.

"В те времена экономика была таким образом построена в Советском Союзе, что любые государственные предприятия, любые заводы, которые имели огромное финансирование из госбюджета, они не могли снимать наличные деньги по своему усмотрению, как это сейчас происходит. Для того, чтобы фактически обналичивать деньги предприятия начали сотрудничать с этими НТТМами, которые по всей стране на базе комсомола стали развиваться", – напомнил президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

"Ходорковский как раз возглавлял один такой НТТМ. Он тогда был видным комсомольцем... И, соответственно, по тем воспоминаниям – 30% была его ставка. То есть фактически за короткий период времени через обналичивание и другие определенные мутные схемы он сколотил свое первое состояние", – добавил он.

Автор: Геннадий Куприянов1 июня 2019, 19:00

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