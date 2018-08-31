Захарова поставила на место завравшегося Ходоровского

Марию Захарову утомило вранье Ходоровского и его компании. Официальный представитель МИД прокомментировала безответственные заявления по поводу гибели российских журналистов.

Представитель МИД устала от вранья "фирм-однодневок". Так Мария Захарова назвала Центр управления расследованиями (ЦУР), который спонсировал Михаил Ходорковский. Она раскритиковала заявления олигарха, касающиеся ситуации вокруг убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов.

"То якобы ооновцы организовывали безопасность российских журналистов, убитых в ЦАР, то якобы некий "Мартин" от местной миссии ООН предоставил группе транспортные услуги. И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в "полуправде", – написала Захарова в Facebook.

Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в Африке 31 июля. Позже выяснилось, что они отправились в поездку от ЦУР. Переписка, которая попала в распоряжение РИА ФАН, показала, что руководители ЦУР проявили халатность при организации поездки в одну из самых опасных стран Черного континента. После гибели россиян Центр был ликвидирован.

Захарова также назвала безответственными слова Ходорковского, который рассказал, что якобы компенсировал затраты на транспортировку тел французскому посольству. "По моей информации, по линии Ходорковского были возвращены деньги за два гроба, предоставленные Посольством Франции, – они у них физически были в наличии. Что касается непосредственно транспортировки тел, то ее оплатил не Ходорковский и не его структуры", - написала Захарова. По ее данным, требуемую сумму в размере 20 тысяч долларов нашло Посольство России, а Ходорковский "постфактум компенсировал 3 тысячи евро", передает Life.ru.

Как отметила Захарова, после завершения похорон родственники погибших журналистов благодарили за помощь дипломатов и это был в ее профессиональной жизни, "наверное, один из самых важных звонков". Официальный представитель МИД также отметила, что цепочка разоблачений, благодаря которой стала очевидна неприглядная роль ЦУР, никого ничему не научила, приводит слова дипломата Ura.ru.