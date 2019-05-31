Суд отказался выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Косатки и белухи пока не смогут покинуть "китовую тюрьму" на Дальнем Востоке. Такое решение вынес Южно-Сахалинский городской суд, передает "360".
Иск подали зоозащитники. Их официальный представитель Наталья Лисицына заявила, что суд посчитал незаконным распределение квот на отлов животных, но отпустить их в естественную среду обитания отказался. Подробности адвокат не сообщила, добавив лишь, что решение суда она получит 5 июня, пишет НСН.
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