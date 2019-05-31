Россиянам урежут новогодние каникулы

Россиянам сократят новогодние каникулы до восьми дней в 2020 году. Это связано с "техническими причинами", передает RT со ссылкой на "Российскую газету".
Газета поясняет: согласно Трудовому кодексу, новогодние каникулы длятся с 1 по 6 января. К ним прибавляются два дня в честь Рождества – 7-е и 8-е. Предыдущие два года каникулы увеличивали за счет 30 и 31 декабря, которые выпадали на выходные.
В этом году последние числа декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими. Субботу и воскресенье, 4 и 5 января, предлагается добавить к майским праздникам, поясняет НСН.
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