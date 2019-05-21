В Уфе внедорожник протаранил маршрутку

В минувший понедельник, 20 мая, на проспекте Октября в Уфе водитель внедорожника УАЗ Патриот врезался в маршрутный автобус. Информации о пострадавших пока не поступало.
Как сообщили очевидцы, незадолго до аварии между автомобилистами произошел конфликт. В ходе разборок в одну из машин полетел некий предмет, после чего разъяренный водитель внедорожника на полной скорости врезался в маршрутку. Выясняются обстоятельства и причины ДТП, передает ToDay News Ufa.
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