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Общество

Россиян предупредили о приближающихся авиакатастрофах

Фото: pixabay.com
Нашей стране в конце лета обещают новую волну авиакатастроф. Это может произойти из-за уставших и недоученных летчиков, считает член комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник.
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По информации из доклада генпрокурора Юрия Чайки, основной причиной авиакатастроф в России в прошлом году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов. При этом значительно возросло число погибших из-за этого граждан.

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"Керосина нет, учебных самолетов катастрофически не хватает, в училищах – хронический недолет. Если теорию сегодня преподают еще нормально, то самолетов, на которых можно учиться летать, нет", - приводит слова Сытника Ura.ru. По его словам, зачастую практически сразу после выпуска из училища специалист садится вторым пилотом на Airbus или Boeing. А через пять лет может стать командиром корабля, абсолютно не имея соответствующего опыта.

"По этой причине сегодня мы и видим большое количество авиапроисшествий", – сетует заслуженный пилот России. Также он отметил печальную тенденцию: хорошие пилоты уезжают из страны за границу – в Китай, Южную Корею, Камбоджу, Вьетнам и Арабские Эмираты. Дело в том, что там им предлагают лучшие финансовые условия.

Фото: www.globallookpress.com

Юрий Сытник отметил, что риски пассажиров в России сегодня очень высоки. "Можно прогнозировать в конце августа – сентябре очередной "самолетопад" – к этому времени накапливается усталость, притупляется внимание", – предсказал новую волну авиакатастроф эксперт. Влияет на внимание пилотов и недосып в горячий сезон отпусков. 

Автор: Валерия Нарская9 апреля 2019, 21:20
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