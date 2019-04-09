Россиян предупредили о приближающихся авиакатастрофах
По информации из доклада генпрокурора Юрия Чайки, основной причиной авиакатастроф в России в прошлом году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов. При этом значительно возросло число погибших из-за этого граждан.
"Керосина нет, учебных самолетов катастрофически не хватает, в училищах – хронический недолет. Если теорию сегодня преподают еще нормально, то самолетов, на которых можно учиться летать, нет", - приводит слова Сытника Ura.ru. По его словам, зачастую практически сразу после выпуска из училища специалист садится вторым пилотом на Airbus или Boeing. А через пять лет может стать командиром корабля, абсолютно не имея соответствующего опыта.
"По этой причине сегодня мы и видим большое количество авиапроисшествий", – сетует заслуженный пилот России. Также он отметил печальную тенденцию: хорошие пилоты уезжают из страны за границу – в Китай, Южную Корею, Камбоджу, Вьетнам и Арабские Эмираты. Дело в том, что там им предлагают лучшие финансовые условия.
Юрий Сытник отметил, что риски пассажиров в России сегодня очень высоки. "Можно прогнозировать в конце августа – сентябре очередной "самолетопад" – к этому времени накапливается усталость, притупляется внимание", – предсказал новую волну авиакатастроф эксперт. Влияет на внимание пилотов и недосып в горячий сезон отпусков.
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