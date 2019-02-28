Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Появилась первая версия причины крушения легкомоторного самолета в Коломенском районе. Производитель легкомоторного лайнера заявил, что речь, скорее всего, идет об ошибке пилотирования.

Самолет "С-72", упавший 28 февраля на частный дом в СНТ Подлипки-3, вовремя проходил ежегодное техобслуживание. В самарской самолетостроительной компании "Чайка", выпустившей воздушное судно, заверили, что оно было в отличном состоянии.

В компании заявили, что самолетом 2015 года выпуска владеет бизнесмен. Якобы, машина прошла все испытания, были получены соответствующие сертификаты. "Вероятнее всего, речь идет об ошибке в пилотировании. Эта трагедия – первая", – цитирует представителя компании "Московский комсомолец".

За штурвалом находился опытный пилот – 52-летний Игорь Козлов. Он вместе со своим спутником вылетел с аэродрома "Северка". Оба погибли. На аэродроме сообщили, что воздушное судно отправлялось в путь исправным.

Коллега пилота Андрей Журавлев подтвердил, что погибший был опытным профессионалом. "Как пилот он был грамотным и действовал в экстренных ситуациях, спокойно и правильно", – цитирует мужчину телеканал "360".

У Игоря Козлова остались жена Маргарита Мельничук и недавно родившийся сын. Супруга пилота узнала жуткое известие о его гибели от журналистов. Для нее это стало настоящим шоком. "Вы первые, кто сообщил об этом мне!.. Расскажите, что произошло? Кто там был еще? Я выезжаю на место. Мне надо узнать, где тела, увезли ли их", – приводит слова шокированной женщины "Подмосковье сегодня".

После крушения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне возбуждено уголовное дело.



Самолет «Охотник С72» рухнул на территории дачного общества «Подлипки-3» сегодня около 14.00. В разрушенном доме никого не оказалось. Находившиеся на борту самолета пилот и пассажир погибли pic.twitter.com/SYxbLKe4XV — Следственный комитет (@sledcom_rf) 28 февраля 2019 г.

Известно, что в садовом доме, на который упал самолет, регулярно никто не проживал, поэтому на земле пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, передает ТАСС.

На месте ЧП работает следственная группа совместно с представителями МЧС России и Росавиации. Прокуратура также устанавливает причины падения самолета.