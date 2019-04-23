Великий герцог Люксембурга скончался в возрасте 98 лет

Люксембургский монарх Жан ушел из жизни на 99-м году. Печальную новость сообщил журналистам его сын Анри. Бывший глава страны попал в больницу с инфекцией легких 13 апреля. Состояние пациента резко ухудшилось через несколько дней после госпитализации.
Великий герцог правил государством с 12 ноября 1964 года по 7 октября 2000-го. После этого почетный пост занял его наследник Анри, передает RT.
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