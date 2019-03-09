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Обворожительная Захарова довела украинцев до исступления

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в честь Международного женского дня поделилась на своей странице в Instagram фотографией с букетами цветов. Снимок вызвал ожидаемую реакцию на Украине.
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Украинский политолог Алексей Голобуцкий решил не ограничиваться фантазиями на тему государственных взаимоотношений, но также взял на себя роль модного критика. Восьмого марта, на радость своей публике на Украине, он раскритиковал внешность директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

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"Толстый слой штукатурки, чтобы замаскировать последствия вчерашнего банкета с "идеологически близкими" дипломатами, полирнуть изнутри пивом и сверху – перекисью для "свежего блонда" – вот и готов "праздничный образ образцовой русской женщины", – написал Голобуцкий на своей странице в Telegram, совместив личные оскорбления внешности российского дипломата с расистскими выпадами.

Автор: Геннадий Куприянов9 марта 2019, 17:25
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