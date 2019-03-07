Какого подарка на 8 Марта ждут женщины

Какого подарка на 8 Марта ждут россиянки? Как выяснили социологи, ожидания прекрасной половины населения страны далеко не всегда совпадают с действительностью.

Опрос о подарках на 8 Марта провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Они выяснили, о каких презентах мечтают женщины, и что собираются преподнести им мужчины.

Судя по итогам исследования социологов, большинство россиянок устали от повседневности и быта. Они хотят в подарок на 8 Марта путевку на курорт, передает телеканал "360". Любительниц путешествовать среди опрошенных оказалось почти 40%. Что касается их кавалеров, то гениальная идея о путевке пришла в голову лишь 3%, пишет "Экспресс-газета".

36% респонденток отметили, что с радостью примут букет. 23% опрошенных будут благодарны, получив в подарок на 8 Марта билет на концерт или в театр, передает Пятый канал.

Не забыли россиянки и о подарочных сертификатах, смартфонах и других гаджетах, включив их в перечень презентов. Некоторые будут рады таким подаркам на 8 Марта, как бытовые приборы, ювелирные украшения, автомобиль и косметика.

"Ожидания женщин и предпочтения мужчин сильно различаются", – пришли к заключению во ВЦИОМе. Из результатов проса следует, что большинство мужчин даже не предполагают, чего ждут женщины в качестве подарка, сообщает Ura.ru.

Многие представители сильного пола (68%) планируют подарить близким женщинам цветы. Другие популярные подарки к 8 Марта - парфюмерия и косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%). 17% опрошенных намерены преподнести дамам подарочные сертификаты, по 10% – бытовые приборы, ювелирные украшения, сувениры и билеты на концерт, передает РИА ФАН. А 7% опрошенных о подарках на 8 Марта даже не задумываются.