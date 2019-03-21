Коала выгнала австралийца из собственного автомобиля (видео)
Жертвой коалы-сибарита стал винодел Тим Уитроу. На днях он приехал проведать виноградники. Тим вышел из машины, оставив открытой дверь – чтобы мог выбраться его пес.
Вернувшись к автомобилю, австралиец обнаружил, что машина оккупирована. На заднем сиденье развалилась коала, наслаждаясь прохладой. Тим пытался вежливо попросить зверька на выход, но гость заупрямился и не желал покидать салон.
Не помогли почесывания и холодная вода. Виноделу понадобилось некоторое время, чтобы избавиться от непрошеного посетителя. Уходя, коала расцарапала приборную панель, сообщает РЕН ТВ.
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