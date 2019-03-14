Вторую подозреваемую в убийстве барта Ким Чен Ына оставили под стражей

Суд Малайзии оставил в силе обвинения в преднамеренном убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама, которые были выдвинуты против гражданки Вьетнама Доан Тхи Хыонг, передает РИА ФАН. Еще одна обвиняемая – девушка из Индонезии Сити Айсиа – 11 марта была освобождена из зала суда и уже успела вернуться на родину.

Напомним, Ким Чен Нам был смертельно отравлен в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. На записи с камер наблюдения воздушной гавани можно было увидеть, как две пассажирки подносят к его лицу платок. По данным СМИ, ткань была обработана неким опасным веществом. Сам мужчина перед смертью жаловался на сильное головокружение. Власти Малайзии утверждают, что смерть брата главы КНДР наступила в результате действия нервно-паралитического вещества VX.

При этом непосредственные исполнительницы, как рассказывают журналисты, даже не подозревали об истиной причине происходящего. Они считали, что принимают участие в телевизионном шоу. Обвинение, в свою очередь, настаивало, что обе девушки были прекрасно осведомлены о готовящемся покушении. Для них требовали смертной казни. Тем не менее, одну обвиняемую уже освободили, хотя вторую, по каким-то причинам, все же оставили за решеткой.