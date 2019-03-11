Подозреваемую в убийстве брата Вим Чен Ына отпустили из зала суда

В Малайзии суд полностью оправдал уроженку Индонезии Сити Айсиях, которая была подозреваемой в деле об убийстве брата главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама, передает портал "Реальное время". Девушку освободили в зале суда.

Напомним, Ким Чен Нам был смертельно отравлен в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. На записи с камер наблюдения воздушной гавани можно было увидеть, как две пассажирки подносят к его лицу платок. По данным СМИ, ткань была обработана неким опасным веществом. При этом непосредственные исполнительницы, как рассказывают журналисты, даже не подозревали об истиной причине всего происходящего. Они считали, что принимают участие в телевизионном шоу.