Оголенная грудь сенатора вызвала ажиотаж в парламенте
Ана Паула да Силва – политик, зарекомендовавший себя с лучшей стороны, ее любит народ. Раньше Паулина занимала пост мэра муниципалитета Бомбиньяс и успела дважды стать лучшей главой администрации в штате Санта-Катарина. Она входила в тройку самых эффективных мэров во всей Бразилии, уделяла особое внимание образованию.
После смелого демарша Аны Паулы ее поддержали многие пользователи Сети. Надо отметить, что и в конгрессе сенаторы-мужчины особого недовольства поведением коллеги не выразили, а многие бросились фотографироваться с Паулиной.
В Сети, правда, некоторые пользователи не могли пройти мимо такого зрелища. Они принялись активно обсуждать сенатора и выбор наряда.Не оценили наряд да Силвы и местные журналисты – ведь трансляция из конгресса шла в прямом эфире. Образ политика тут же назвали "фривольным" и "вульгарным", и недопустимым для деятеля такого уровня, пишет Spletnik.
Однако и Паулина за словом в карман не полезла. "Мне нравится красиво одеваться, но не стоит связывать это с моей работой. Я не собираюсь менять свой образ жизни только потому, что теперь я депутат", – написала сенатор. Кроме того, она опубликовала фотографию с перечислением своих карьерных достижений. Чем обсуждать внешний вид, не зная человека, лучше сначала изучить его биографию, порекомендовала Ана Паула злопыхателям.
Кроме того, пояснила сенатор, она хотела привлечь внимание конгресса и общественности к проблемам женщин. По словам Паулины, таким образом она хотела выразить свою поддержку феминисткам.
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