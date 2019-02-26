В Домодедово на замену медикам привезли собак

Хаски, бигли и просто дворняги начнут помогать пассажирам Домодедово избавляться от страха полетов. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".
Животным уже выделили отдельный кабинет в здании аэропорта – на втором этаже. Отмечается, что здесь все желающие смогут погладить и обнять бигля или хаски. Как напоминает телеканал "360", на этой неделе в силу вступили новые правила посадки пассажиров на самолет.
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