По пути в Лондон обычный лайнер превратился в сверхзвуковой

Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic во время перелета из Лос-Анджелеса в Лондон развил скорость 1289 километров в час, что превышает не только его стандартные показатели, но и скорость звука, передает RT. По предварительным данным, подобное могло произойти из-за того, что на высоте около 11 километров лайнер попал в высотное струйное течение. В пункт назначения Boeing прибыл на 48 минут раньше запланированного времени.