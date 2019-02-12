В музеях России начались массовые кражи картин

В России произошел феноменальный подъем общественного интереса к художественному искусству и музейным экспонатам. И это не только многочасовые очереди на выставки Серова, Айвазовского, Ван Гога и других великих живописцев, это и всплеск громких и нахальных грабежей произведений искусства по всей стране.



В Москве, Пятигорске и Санкт-Петербурге зафиксировано несколько эпизодов похищения и угроз похищения редких экспонатов. Отправной точкой стала громкая кража в Третьяковской Галерее, откуда 32-летний житель Крыма Денис Чуприков вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". После этого беспрецедентного случая в России началась массовая истерия.

Воровать картины начали везде, где они плохо висят. В Москве вынесли дорогую картину из ресторана в центре столицы, в Пятигорске украдены сразу две картины из дома художника, в Петербурге угрожают Эрмитажу предстоящим похищением картин. Психологи уверены, что это не последняя информация о кражах редких полотен.

"Это как эффект разорвавшейся бомбы, – говорит психолог Сергей Ланг. – Такие случаи происходят с завидной регулярностью. Все мы помним, как по России прошла массовая волна поджогов припаркованных на улице автомобилей. А ложные минирования торговых центров? Вот, к сожалению, и воровать картины вошло в тренд".

По словам эксперта, психика людей устроена таким образом, что им становится интересным попробовать сделать самим то, о чем повсеместно говорят другие. Когда речь идет о громком преступлении, всегда находятся последователи, которые, во-первых, хотят повторить "подвиг", а во-вторых, убеждены, что их не поймают, ведь они будут учитывать все ошибки. Нужно понимать, что любое преступление не совершается единожды, обязательно будут рецидивы.

"Я уверен, что в ближайший год еще будут попытки украсть картины в музеях, поэтому нужно действительно принимать меры по сохранению, усилению охрану и безопасности экспонатов в музеях, потому что есть люди, которые будут пытаться довести это дело до конца", – считает Ланг.

Массовые волнения заметны и среди художников и владельцев галерей.

"Сегодня искусство превратилось в сферу услуг, но, не смотря на это, люди как никогда тянутся в выставочные залы. Такого ажиотажа не было даже в советские годы. Тяга к наслаждению искусством беспрецедентная. Люди мерзнут в очередях часами, чтобы попасть на выставки Серова и Айвазовского, – говорит художник Константин Мирошник. – Дикий случай с Куинджи спровоцировал целый ряд новых краж. К примеру, у нас была выставка в Государственной Думе России. Это место набито охраной и камерами слежения, но именно там нас предупредили не экспонировать картины маленького размера, потому что их легко украсть. Что и случилось. Вовремя заметили отсутствие картины и забили тревогу . Картину нашли в раздевалке, а камера была слишком далеко от этого места. Музеи беззащитны перед нашествием варваров. Сейчас это был Куинджи, а на очереди выставка Ильи Репина. И то ли еще будет...".

Что делать и как обезопасить музейные экспонаты и произведения искусства в частных коллекциях и галереях рассказывает эксперт по комплексным системам безопасности Игорь Лянд. "Во-первых, необходим срочный ввод комплексных решений безопасности музейных экспонатов, например, подключение всех картин к датчикам. Во-вторых, установка передовой техники, основанной на биометрической идентификации и распознавании лиц. Функция идентификации возложена на умную систему: нейросети, машинное зрение, биометрия и аналог искусственного интеллекта. Когда камеры видят людей, отсутствующих в локальной, облачной или иной базе данных, они не реагируют. Но как только распознается "нежелательное" лицо из "черного списка", информация с камеры уходит на сервер. Оператор в ситуационном центре находит на карте нужного сотрудника охраны, и нажатием кнопки отправляет ему информацию с задачей о задержании подозрительного лица", – поясняет он.

Кроме этого, по словам эксперта, необходим скрупулезный анализ уже зафиксированных краж, похищений картин и экспонатов, изучение поведенческих моделей преступников на уровне психологии. "Это и обучение персонала в части реакции на различные нештатные развития ситуации, и проведение тренингов, и совместная отработка нештатных ситуаций между службой безопасности музеев и правоохранительными органами. Только такой комплексный подход к вопросам безопасности позволит серьезно снизить риск возникновения краж и порчу экспонатов в музеях", – добавил Игорь Лянд.



