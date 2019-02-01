Вспышка дизентерии в детсадах столицы оказалась постановкой ФБК

Блогер Алексей Навальный продолжает попытки набрать себе очки на недостоверной информации. На этот раз возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией решил напугать москвичей страшилкой о жуткой эпидемии в детских садах.

На YouTube-канале господина Навального появился ролик, в котором в черных красках повествуется о том, что в одном из московских детских садов 7 декабря было зафиксировано заболевание детей шигеллезом (более привычное название этой болезни – дизентерия) . Это – желудочно-кишечная инфекция, провоцирующая боль в животе, повышение температуры, снижение аппетита и повышение давления.

ФБК, как всегда, в своем стиле не приводит никаких доказательств, но с серьезностью заявляет, что только в одном дошкольном учреждении заболели более 20 человек. Кроме этого утверждается, что схожие случаи были и других детских садах Москвы.

В ролике родители якобы заболевших детей с дрожью в голосе рассказывают о своих чадах. С собой "пострадавшие" принесли результаты анализов, сделанные в частных лабораториях, а не в государственных медучреждениях. На деле оказалось, что некоторые из родителей лишь выдают себя за тех, чьи дети заразились дизентерией.

Все тайное стало явным, когда в Сеть попала переписка одной из девушек, участвующих в массовках на подобного рода фейковых мероприятиях. По скриншотам смс-сообщений с ее телефона можно понять, что за исполнение роли матери заболевшего ребенка ей предложили 1000 рублей.





Сама "артистка" утверждает, что обычно на таких мероприятиях собирается по 15-20 человек. Из этого можно сделать вывод, что команде ФБК не составило труда набрать необходимое количество "пострадавших" родителей и распространить недостоверную информацию о 500 заболевших детей.

Чего не сделаешь ради привлечения внимания к своей довольно сомнительной организации – так, наверное, думают в ФБК. В погоне за популярностью там готовы не только раскошелиться, но и откровенно лгать, нагнетая страх в обществе.

Кстати, помимо информации о массовых отравлениях детей, в сюжете ФБК умудрились солгать и об отсутствие сотрудников "Конкорда" на собраниях с родителями. Этот комбинат поставляет продукты питания в детские учреждения. На самом деле представители компании присутствовали везде, где проводились собрания, и даже в соцсетях комментировали эту тему.





Ну, и наконец, в Роспотребнадзоре опровергли данные, заявленные в ролике ФБК. Источник в ведомстве сообщает, что если бы случаи заражения имели место в январе, то учреждения закрыли бы на карантин. Кроме ОРВИ и других схожих инфекционных заболеваний зафиксировано не было, пишет издание Federalcity.