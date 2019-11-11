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Первый работающий кот появился в России

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Как передает "Москва 24", хозяин кота Виталий Кучумов рассказал, что раньше животное работало в строительной фирме – заходил в новые квартиры, проверял обстановку. Теперь же питомец решил сменить свой профиль на более спокойный, говорит хозяин.

"У Барсика, как у любого уважающего себя бизнесмена, есть свой прайс-лист. Хотите погладить котика? Нет проблем, цена вопроса – 200 рублей. А вот снять видео в "Инстаграм" обойдется в два раза дороже. Есть услуга и за 10 тысяч рублей. Их могут отдать те, кто хочет от Барсика потомства", – поделился он.

Кучумов заметил, что весь заработок кота идет на благотворительность или благоустройство города.

11 ноября 2019, 13:06

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