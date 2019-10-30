Министр экономики Германии госпитализирован после выступления

Инцидент случился на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде. Альтмайер на некоторое время потерял сознание и не смог самостоятельно подняться, передает Life.
Чиновника госпитализировали. Министр экономики Германии уже успел выразить благодарность медикам. Насколько серьезными оказались травмы, пока не сообщается.
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