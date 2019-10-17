Украинцы собрались захватить власть на Черном море

Снаряд будет обладать большим радиусом поражения. Конструкторы рассчитывают, что основное ее действие будет направлено на разрушение кораблей противника. Именно с ее помощью Незалежная намерена взять под контроль акваторию прилегающего к границам России моря.
"Специалисты украинского конструкторского бюро „Южное“ представили макет сверхзвуковой ракеты ''Блискавка'' (''Молния'' с укр. – прим.ред.) и официально рассекретили программу разработки сверхзвуковых противокорабельных ракет большого радиуса действия", – сообщает издание URA со ссылкой на китайский интернет-портал Sohu.
Конструкторы уверяют, что "Молния" будет превосходить российские Х-31 по всем параметрам. По данным киевских экспертов у ракеты будут увеличена скорость и дальность полета. Если такие показатели будут достигнуты, это оружие станет представлять собой большую военную силу.
Как отмечает издание, с помощью "Блискавки" украинские власти намерены бросить вызов "безраздельно правящему Черноморскому флоту". Ракета будет иметь цилиндрический корпус и прямоточный двигатель.
Стоит отметить, что на данный момент параметры российской ракетыХ-31 в модификации ПД такие. Максимальная дальность полета – 250 километров, скорость доходит до 1000 километров в час, хотя средняя находится в пределах 600-700 км/ч, по сообщению "Википедии". Может применяться при активном радиоэлектронном противодействии противника
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