Обиженного Захаровой Чубайса отправили на шоу Малахова
Пикировка между Анатолием Чубайсом и Марией Захаровой развернулась после следующего заявления главы "Роснано": "Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно".
Высказывание чиновника возмутило представителя российского внешнеполитического ведомства: по словам Марии Захаровой, она в первую очередь хотела бы поинтересоваться о причинах бедности у человека, который на протяжении десятков лет был членом правительства "и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности".
Чубайс ответил Захаровой: он перечислил все свои достижения во благо страны. Дипломат, в свою очередь, заметила, что описанные "экономические достижения", ярко проявившиеся в 90-е, вспоминает с дрожью.
Тут у Анатолия Борисовича, видимо, нервы не выдержали: глава "Роснано" перешел на личности. Он заявил, что Марии Захаровой стоит поменяться местами с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой. Мол, Бузова вполне справится с обязанностями Захаровой в МИД, а Мария с успехом заменит Ольгу на скандальном телешоу.
"Анатолий Чубайс, как я посмотрю, блеснуть остроумием решил. Но боюсь, что неудачно. Захарова и Бузова как раз на своих местах, а вот Анатолию Борисовичу, на мой взгляд, следовало бы поменяться работой с Андреем Малаховым. А сам Андрей наверняка неплохо обоснуется у руля "Роснано". Вот это будет идеальная рокировка", – прокомментировал ситуацию "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Сама же Мария Захарова на последний выпад Анатолия Чубайса ответила коротко, но метко. Представитель МИД призналась: она никак не думала, что глава "Роснано" смотрит "Дом-2".
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