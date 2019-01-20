Чубайса спустили с небес на землю после замечания Захаровой

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Воскресенье 20 января
Лента новостей
19:21
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
18:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 января 2019 года
17:10
Звезда "Уральских пельменей" высказалась о сенсационном возвращении
15:54
Самый старый человек на Земле умер в возрасте 113 лет
15:22
Под Москвой с третьего этажа торгового центра упал автомобиль
14:32
Знаменитый эстрадный певец пострадал в жуткой аварии
14:01
Выступала в рванье: известный певец рассекретил тяжелую судьбу Аллегровой
13:41
Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс
13:14
"Поздравляю с пополнением!": Лазарев показал своего малыша
12:31
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сделала громкое заявление после скандала с разоблачением
12:25
Признанная иконой стиля модель победила рак
11:58
"Ужасно бездарный": Галкина признали недостойным цветущей Пугачевой
11:41
Известный российский режиссер умер после продолжительной болезни
11:13
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
10:48
Меган Маркл и принц Гарри в панике бегут из дома
10:15
"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт
08:06
Палата без удобств: Маркл решила рожать в больнице для бедных назло Миддлтон
06:02
"Беру с собой на все гастроли": Валерия призналась в тайной зависимости
00:14
"Конец пятилетке издевательств": Порошенко предрекли скорый крах и забвение
21:03
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
17:28
Евгения Медведева сбежала из страны
16:36
Арбенина выписалась из клиники после сердечного приступа
15:50
На Лолиту подали в суд за долги
15:28
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи
15:14
"Только семья и закадычные друзья": критикующую артистов Пугачеву приперли к стенке
14:59
Умер легендарный КВНщик
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 января 2019 года
14:38
Порошенко разнесли за унижение деревенских детей
14:21
"Алкина птичка": Галкин неожиданно показал огромное тату
13:51
Избалованный сын дожимает убитую горем Джоли
13:43
Телеведущий Виктор Мочалов ушел из жизни
13:01
"Чистейшее вдохновение": Дакота восхитилась экс-любовницей Соколовского
12:52
Лукашенко открестился от Украины после упреков России
12:00
"Мне было больно": известная актриса о домогательствах о жаждущего увидеть грудь Табакова
11:54
"А где Пугачиха?": Николаев отказался от шикарной вечеринки в день рождения
11:17
"Плуг в руки": будущую мать Бузову отправили перепахивать поле
10:42
"Смыла грехи": полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель
10:37
Порошенко подготовил Путину "много сюрпризов" на Донбассе
08:54
Пугачеву ждет операция
01:27
Лежащую в снегу Волочкову предупредили о страшных последствиях
23:10
"Это монтаж и подстава!": канал "Россия" оболгал победителя "Битвы экстрасенсов"
21:42
"Встретились в тонком мире": Андрейченко рассказала о третьем замужестве
21:19
Под Петербургом загорелся газ
21:09
Прикрывающая интимное место Толкалина показала голую грудь
21:07
Ситуация критическая: объявлено о больших проблемах на МКС
20:57
В жуткой аварии в Башкирии погиб молодой водитель
20:49
Под Волгоградом нашли мертвым подскользнувшегося мужчину
20:40
Боня приготовила сюрприз для нового любовника
20:36
В Удмуртии 92-летней пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
20:32
В Татарстане ревницец насмерть изрубил любовницу топором
20:21
На Урале ребенок покалечился во время прогулки в детском саду
20:11
В Тюмени водитель Mercedes выстрелил в женщину из ружья
20:10
Совет на выходные
19:57
Москвичи в ужасе от опасной для детей эпидемии
19:47
В Омске иномарка сбила ребенка на зебре
19:40
В Нижнем Новгороде в ДТП с фурой погибла женщина
19:23
Под Ростовом сняли избиение сотрудника полиции
19:17
В Москве обокрали тяжелобольных детей (видео)
19:16
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
19:11
В Башкирии голый окровавленный дебошир напал на полицейских
18:51
Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне
18:49
На трассе в Удмуртии загорелась машина
18:14
"Жаль, что не вместе": вспомнившая о Николаеве Королева еле сдержала слезы
18:09
Медведева и Загитова заключили мир
17:34
У известного спортсмена обнаружили рак
17:22
"Где формы?": архивное фото Семенович наделало шума
17:09
В Норвегии задержали гражданина России
17:03
Будет очень плохо: Лукашенко сделал заявление о Майдане в Белоруссии
16:55
Меркель обратилась к Путину с личной просьбой
16:52
В Тольятти жестоко убили бизнесмена с женой
16:36
"Бабки закончились": оказавшийся на острове Тимати превратился в бомжа
16:30
В Ставрополье умерла избитая грабителями ветеран ВОВ
16:10
Женщина годами растила 23-килограммовую опухоль
16:05
Лавров предупредил о новых провокациях Киева у Крымского моста
15:55
В Петербурге машина протаранила остановку с людьми (видео)
15:50
Народ молится за сраженную приступом Арбенину
15:35
Поклонники Аллегровой в ужасе от вероломного убийства
15:34
Звезда "Игры престолов" рассказала о странном требовании на съемках
15:27
Объевшаяся пышка из шоу "Дом-2" попала в больницу
15:25
Над Трампом нависла угроза из-за тайных бесед с Путиным
15:05
"Познакомили с женихом в день свадьбы": известная певица ошарашила признанием
14:58
Любовницу Тимати высмеяли за большой размер ноги
14:40
Сорвало крышу: нервный Порошенко возмутил поведением
14:39
"Остановка сердца": завалившегося Корчевникова реанимировали прямо в студии
14:13
Гулькину цинично вышвырнули со съемок
14:10
Откровенное интервью Константина Меладзе: Не жалею, что мы с ней расстались
14:09
"Сжигает все мосты": экс-супруга Кержакова рассказала о характере футболиста
13:46
Что стало с самой красивой девочкой в мире
13:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 января 2019 года
13:14
Порошенко стало плохо после нагоняя от Путина
13:12
В России выпустили кнопочный телефон почти за 200 тысяч рублей
13:09
"Она от нас отделилась": певица Валерия сделала заявление о дочери
12:46
Известная модель рассказала о ежедневных жестких побоях
12:39
Что случилось с квартирой Пугачевой за 350 миллионов
12:19
Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
12:13
"Убила, мать!": сраженная наповал Навка ответила вляпавшейся Водяновой
12:10
Арбенина срочно госпитализирована во Франции
12:04
Традиции празднования Рождества показали в "Архангельском"
11:56
Названы причины столкновения истребителей на Дальнем Востоке
11:35
Волочкова с лепешкой на голове ввязалась в скандальные разборки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мне было больно": известная актриса о домогательствах о жаждущего увидеть грудь Табакова
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
Порошенко разнесли за унижение деревенских детей
"Встретились в тонком мире": Андрейченко рассказала о третьем замужестве
На Лолиту подали в суд за долги
Общество

Чубайса спустили с небес на землю после замечания Захаровой

Анатолий Чубайс. Фото: www.globallookpress.com.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала недавнее заявление российского политика о бедственном положении страны. Высказывание Анатолия Чубайса также вызвало неодобрение и у члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.
прочитано 511 раз

В субботу, 19 января, дипломат разместила на своей странице в Facebook пост, в котором привела фразу бывшего министра финансов. "Прямая цитата, опубликованная на сайте "Эхо Москвы": "Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно". Пост называется "Следите за руками", – написала Мария.

ПО ТЕМЕ

Чубайс придумал новый способ обобрать россиян

Ходорковский на реверсе Чубайса

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Анатолий Борисович Чубайс

Анатолий Борисович Чубайс председатель правления ОАО "Роснано"

В своем сообщении Захарова назвала Россию "богатейшей страной" и посоветовала политическом деятелю самому следить за своей работой. Она также поинтересовалась, как такое громкое заявление мог сделать Анатолий Чубайс – человек, который десятилетиями был членом правительства и отвечал за развитие отечественной экономики и промышленности. 

С дипломатом согласился и член экспертного совета Вадим Манукян. Чиновник считает, что бывший министр финансов решил говорить о справедливости в неправильное время. Он напомнил о его неудачной реформе в начале 90-х – "ваучерной приватизации", от которой пострадали миллионы жителей страны.

"Складывается впечатление, что Анатолий Борисович вдруг решил стать моральным камертоном для страны. Зря, у него это не получится. Ваучеры в России никто не забыл. Если сейчас провести опрос: "Кого россияне считают ответственными за то, что люди в богатой стране стали бедными и очень бедными", я уверен, что он займет в этом списке лидирующую строчку", – пояснил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid)

Манукян утверждает, что Чубайс уже так долго занимает государственный пост, что "оторвался от реальности". По мнению члена экспертного совета, мужчине уже "давно пора на покой".

"Пусть почитает комментарии под любой из статей в СМИ, где люди высказываются, что думают о нем и его предложениях, где они открыто посылают его на свалку истории. И увидев это, если он считает себя честным человеком, пусть просто уйдет в отставку", – посоветовал он.

Анатолий Чубайс должен последовать примеру остальных чиновников из 90-х, которые ушли из власти. "По крайней мере ради того, чтобы люди в богатой стране стали богатыми и очень богатыми", – заключил Вадим Манукян. 

Автор: Полина Крылова20 января 2019, 20:11

комментарии

Политика

Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс
Лукашенко открестился от Украины после упреков России
Меркель обратилась к Путину с личной просьбой
Лавров предупредил о новых провокациях Киева у Крымского моста

Шоу-бизнес

"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
Звезда "Уральских пельменей" высказалась о сенсационном возвращении
Питт закрутил роман с известной актрисой после развода с Джоли
Знаменитый эстрадный певец пострадал в жуткой аварии

Проишествия

Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Жестокая расправа с мэром города попала на видео

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине

Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри в панике бегут из дома

Они боятся за свою безопасность
Шоу-бизнес

"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
Шоу-бизнес

"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт

Артистка пытается реанимировать карьеру гнусным способом

Гороскоп

Пугачеву ждет операция
Совет на выходные
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену

Фоторепортажи

Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
Признанная иконой стиля модель победила рак
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол

Спорт

Евгения Медведева сбежала из страны
У известного спортсмена обнаружили рак
"Сжигает все мосты": экс-супруга Кержакова рассказала о характере футболиста
Медведева ловко отшила любвеобильного поклонника

Регионы

Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru