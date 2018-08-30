Скорбящая Захарова откровенно высказалась о Кобзоне

В четверг, 30 августа, на 81-м году жизни скончался советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Уход из жизни прославленного исполнителя прокомментировали официальный представитель МИД России Мария Захарова, политики и депутаты.



Захарова оставила короткую запись на своей странице в Facebook. Кобзона она назвала великим человеком. "Умер Кобзон. Великий человек. Человек-материк. Не меньше", – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Высказался в связи с кончиной артиста и президент России Владимир Путин. Глава государства выразил соболезнования супруге, родным и близким певца. Отмечается, что текст телеграммы в ближайшее время будет опубликован на сайте Кремля.

Смерть народного артиста СССР подтвердили в нижней палате парламента. "Да, с очень большим прискорбием мы вынуждены это подтвердить, что Иосиф Давыдович скончался", – заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская в комментарии для Агентства городских новостей "Москва". Законодатель добавила, что пока информации о дате и месте прощания с ним нет.





Соболезнования родным и близким прославленного певца выразил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. "Для нас он не просто коллега, для нас он учитель и пример стойкости духа, невероятной работоспособности и жизнелюбия. До самого последнего он был в строю, держал, как говорится, руку на пульсе", – сказал он.

Неверов подчеркнул, что на песнях народного артиста выросли целые поколения, его голос знаком каждому россиянину. "И, увы, этот голос замолк навсегда", – сказал он.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Кобзона "подлинно советским человеком". "Комсомольцем в душе, романтиком по жизни и боевым надежным солдатом, который отстаивал все лучшее, что есть на планете", – сказал лидер коммунистов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

«Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь что это взаимно»: Умер великий певец Иосиф Кобзон pic.twitter.com/W3qm6OCEgD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 августа 2018 г.

Прославленный эстрадный исполнитель скончался в Москве на 81-м году жизни. Артист долгое время боролся со страшным недугом. Состояние Кобзона резко ухудшилось 20 июля.

Исполнитель был госпитализирован втайне: информация об этом просочилась в прессу только спустя несколько дней. Через неделю после госпитализации появились данные, что артист больше не может дышать самостоятельно. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько недель он скончался.