Доказана польза лени

Ученые из Оксфордского университета и Университета Канзаса сделали удивительное открытие. Они признали лень механизмом выживаемости.

Биологи заметили, что лень продлевает жизнь. Выяснилось, что двустворчатые моллюски из Атлантики смогли выжить и сохранить свой вид в течение 5,33 миллиона лет благодаря минимальным затратам энергии и замедленному метаболизму.

Исследователи составили выводы после анализа данных 299 видов моллюсков, передает Daily Mail. Ученые рассчитывали базовый уровень метаболизма организмов из ископаемых останков.

Один из авторов работы, Люк Стротц, отметил, что исчезновение видов организмов на планете не связано только с уровнем их активности. Вымирание – слишком сложный процесс. Исследование поможет определить виды, наиболее уязвимые к изменениям окружающей среды из-за глобального потепления.

Публикация от Летяга (@crazy_yule) 22 Авг 2018 в 10:34 PDT

Примечательно, что россияне отнюдь не считают лень положительным качеством человека. Она вошла в пятерку наиболее отрицательных качеств граждан нашей страны.

Ранее французские ученые выяснили, почему люди загромождают свое жилое или рабочее пространство и лишь спустя время наводят порядок. По словам экспертов, такое поведение повышает настроение и улучшает самочувствие. Особенно это характерно для весны, когда люди выходят из длительной зимней "спячки".