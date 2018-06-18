Зятя испанского короля отправили в женскую тюрьму на шесть лет

Иньяки Урдангарин, являющийся зятем испанского короля Филиппа VI, выбрал себе тюрьму для отбывания наказания, сообщает "Газета.ru". Ближайшие шесть лет он проведет в женской тюрьме в местечке Бриева, которое находится недалеко от Мадрида. Для мужчин там имеется отдельный корпус.



Муж королевской дочери на прошлой неделе получил срок за растрату шести миллионов евро. Он был одним из руководителей института Noos и занимался проведением различных спортивных мероприятий. Благодаря завышению стоимости контрактов ему удалось незаконно обогатиться.