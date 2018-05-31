Звезда сериала "Маргоша" попала в беду

Известный российский актер, звезда сериалов "Маргоша" и "След" Кирилл Рубцов рассказал, что с ним произошла беда. Мошенники украли деньги с его зарплатной карты, передает "Газета.Ру" со ссылкой на РИА "Новости".
Как сообщил артист, средства списали с его банковской карты два месяца назад. Кредитная организация признала факт мошенничества, но деньги Рубцову не вернули.
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