Огромная выдра прогнала двух голодных ягуаров
Триллер из жизни больших кошек сняли сотрудники организации Panthera, которая занимается их охраной. Они наблюдали за двумя самками ягуара, которым дали клички Медроза и Джайю. Кошки присели на ствол нависшего над водой дерева,, когда их заметила плескавшаяся в реке гигантская выдра.
Power Play in the Pantanal from Panthera Cats on Vimeo.
Угрожающие звуки и движения выдры произвели на ягуаров большое впечатление. Они предпочли ретироваться – со всей возможной поспешностью. Специалисты в комментариях отмечают, что даже мать этих молодых ягуаров, которая без труда расправляется с кайманами, не рискует связываться с выдрами.
Люди считают, что блондинки связаны
Актер дал откровенное интервью
Журналисты выяснили подробности
Брызгалова сменила партнера