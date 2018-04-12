"Аэрофлот" может прекратить полеты в США

В июне компания "Аэрофлот", являющаяся крупнейшим российским авиаперевозчиком, может прекратить полеты в США. Проблема в визах, которые американское посольство отказывается выдавать и продлевать пилотам и стюардам. Фактически авиаперевозчика вынуждают прекратить регулярные рейсы в Соединенные Штаты.



Такая ситуация продолжается уже месяц. "Соответственно, число сотрудников, которые могут посещать Штаты, сокращается с каждым днем", – пишет Telegram-канал Mash.

По некоторым данным, с тем персоналом, у кого визы еще действуют, крупнейший отечественный авиаперевозчик продержится до начала лета. "Аэрофлот" намерен обратиться в Министерство иностранных дел России и попросить внешнеполитическое ведомство повлиять на американское посольство в этом вопросе. "Судя по биполярке Трампа в Twitter, шансы 50 на 50", – пишет Telegram-канал.

Следует подчеркнуть, что на данный момент "Аэрофлот" – единственная российская авиакомпания, которая летает в США. Если рейсы прекратятся, нашим гражданам придется выезжать в другие страны для совершения полетов в Соединенные Штаты.

Подобная ситуация была и в прошлом году. Тогда наблюдалось массовое затягивание выдачи виз для экипажей авиаперевозчика, выполняющих регулярные рейсы в США.





Трудности с получением виз происходят на фоне серьезного охлаждения в отношениях Москвы и Вашингтона. США выслали из страны несколько десятков российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. А на прошлой неделе против 38 российских физических и юридических лиц были введены экономические санкции.

Также обострилась обстановка вокруг Сирии. Вашингтон готовит удар по арабской республике. Москва объявила, что оставляет за собой право сбивать ракеты американской коалиции, а также носители, с которых они будут выпущены.

Глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter накануне призвал Россию готовиться к ракетной атаке по Сирии. Однако позже американский лидер призвал остановить гонку вооружений и заявил, что всем нациям нужно работать вместе.

"Аэрофлот" – лидер воздушных перевозок в России. В 2016 году компания перевезла 29 миллионов пассажиров. Авиаперевозчик располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Компания входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.

В конце марта "Аэрофлот" объявил о переходе на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября. В новом сезоне авиаперевозчик будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира.