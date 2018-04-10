Московские аэропорты временно закроют

В Москве 11 и 13 апреля временно закроют аэропорты. Ограничение на использование воздушного транспорта будет наложено в связи с репетицией Парада Победы.
В эти дни с 10:40 до 11:10 будет перекрыто пространство над Внуково и Остафьево. С 10:45 до 11:05 такой же режим будет действовать в Домодедово и Жуковском. Шереметьево ограничения не коснутся.
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