В Москве объявили штормовое предупреждение

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до "желтого". В столице вечером 10 апреля будет бушевать сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В городе и области пройдут в ночь с 10 на 11 апреля пройдут кратковременные дожди. Ожидается похолодание, передает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на "Интерфакс".
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