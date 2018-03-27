Наблюдательная россиянка узнала об измене мужа с помощью лайков
Девушка внимательно ознакомилась со страничкой соперницы в социальных сетях и обнаружила там снимки, сделанные в ее собственной квартире. На опубликованных фотографиях можно увидеть одежду жены изменщика и даже ее кота. На любопытный инцидент первыми обратили внимание пользователи Pikabu.
Обманутая супруга не стала молчать и выложила обличительный пост в Instagram, осветив историю в мельчайших подробностях. "Считаете ли вы нормальным, что любовница моего мужа выкладывает фото в моей одежде из нашей квартиры, где стоит кроватка моего новорожденного сына? Это норма? Вопрос второй: то, что женатый преподаватель спал со своей студенткой еще до моей беременности, – это норма? Ну и третье – давайте скинемся и дадим ей денег, чтобы она себе одежды купила, а мою не трогала?" – написала девушка.
Сообщается, что студентка Южно-Уральского государственного университета даже не думала скрывать свою связь с преподавателем и выкладывала фотографии из разобранной постели, сопровождая провокационными подписями. Однако после скандала она закрыла свою страницу. Что касается неверного возлюбленного, то он и вовсе удалил свой аккаунт из социальных сетей. Позже стала известна еще одна любопытная деталь: обманутая женщина сама познакомилась с будущим мужем, будучи его студенткой. Видимо, донжуан с тех пор не изменял традициям, зато изменил своей пассии.
Похожая ситуация произошла в прошлом году, когда пользователь сети Instagram Юлия опубликовала на своей странице коллаж из двух фотографий. Один из снимков сделала она сама из окна супружеской спальни, другой – неизвестная ей женщина из той же комнаты, судя по ракурсу и виду. Вступив в переписку с женщиной, сделавшей фото, Юлия выяснила, что та действительно является любовницей ее мужа.
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